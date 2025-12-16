Jeu Vidéo Runbow Châteauroux
Jeu Vidéo Runbow Châteauroux mercredi 7 janvier 2026.
Jeu Vidéo Runbow
21 Rue de Bourgogne Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-01-07
fin : 2026-01-07
Date(s) :
2026-01-07
La Bibliothèque de Beaulieu vous propose dé découvrir le jeu Runbow !
Dans Runbow, jusqu’à 8 joueurs s’affrontent dans des courses endiablées, sautant de plateforme en plateforme et n’hésitant pas à se jouer de mauvais tours entre eux.
Genre plateforme console Switch
Jeu vidéo à partir de 6 ans, la réservation est conseillée pour cette animation. .
21 Rue de Bourgogne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 74
English :
The Bibliothèque de Beaulieu invites you to discover the game Runbow!
