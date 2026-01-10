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AGENDA · Châteauroux

Contes à pédalo Châteauroux

jeudi 23 juillet 2026 · Châteauroux

Contes à pédalo Châteauroux

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
36000 Châteauroux
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Châteauroux

Contes à pédalo

Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Des pédalos sont mis à disposition pour une balade en lecture sur le Lac de Belle-Isle.
Il faudra donc pédaler pour atteindre la rive et les récits imaginaires qui vous feront voyager sur le lac. À l’ombre des arbres, le clapotis de l’eau bercera les histoires écoutées le temps d’une pause, suivie d’une autre… Et si vous en avez envie, vous pourrez partager vos textes aussi.
En cas d’intempéries, rendez-vous à la médiathèque Équinoxe.   .

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bicycles are available for a leisurely ride around Lake Belle-Isle.

L’événement Contes à pédalo Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme

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