Informations pratiques

Châteauroux

Contes à pédalo

Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Des pédalos sont mis à disposition pour une balade en lecture sur le Lac de Belle-Isle.

Il faudra donc pédaler pour atteindre la rive et les récits imaginaires qui vous feront voyager sur le lac. À l’ombre des arbres, le clapotis de l’eau bercera les histoires écoutées le temps d’une pause, suivie d’une autre… Et si vous en avez envie, vous pourrez partager vos textes aussi.

En cas d’intempéries, rendez-vous à la médiathèque Équinoxe. .

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

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English :

Bicycles are available for a leisurely ride around Lake Belle-Isle.

L’événement Contes à pédalo Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme