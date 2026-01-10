Contes à pédalo Châteauroux
jeudi 23 juillet 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
Contes à pédalo
Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Des pédalos sont mis à disposition pour une balade en lecture sur le Lac de Belle-Isle.
Il faudra donc pédaler pour atteindre la rive et les récits imaginaires qui vous feront voyager sur le lac. À l’ombre des arbres, le clapotis de l’eau bercera les histoires écoutées le temps d’une pause, suivie d’une autre… Et si vous en avez envie, vous pourrez partager vos textes aussi.
En cas d’intempéries, rendez-vous à la médiathèque Équinoxe. .
Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bicycles are available for a leisurely ride around Lake Belle-Isle.
L’événement Contes à pédalo Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme
À voir aussi à Châteauroux (Indre)
- Concert du Blue Lake International Jazz Band Châteauroux 1 juillet 2026
- Exposition Mise au point Châteauroux 3 juillet 2026
- Chasse aux œufs solidaire Châteauroux 3 juillet 2026
- Atelier de conversation Espagnol Châteauroux 4 juillet 2026
- Speed’Visite l’église Notre Dame Châteauroux 4 juillet 2026