Châteauroux

Et si on jouait…

41 Avenue charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 14:30:00

fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Venez vous distraire en compagnie de vos médiathécaires avec de supers jeux de société !

Jouer (v. intr.) faire quelque chose pour se distraire, s’amuser.

Les jeux sont faits ! Pour grands et petits. .

41 Avenue charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

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English :

The Médiathèque Équinoxe offers board games for everyone.

L’événement Et si on jouait… Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Châteauroux Berry Tourisme