Et si on jouait… Châteauroux
Et si on jouait… Châteauroux vendredi 24 juillet 2026.
Châteauroux
Et si on jouait…
41 Avenue charles de Gaulle Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-07-24 17:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Venez vous distraire en compagnie de vos médiathécaires avec de supers jeux de société !
Jouer (v. intr.) faire quelque chose pour se distraire, s’amuser.
Les jeux sont faits ! Pour grands et petits. .
41 Avenue charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35
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English :
The Médiathèque Équinoxe offers board games for everyone.
L’événement Et si on jouait… Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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