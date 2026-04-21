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Et si on jouait… Châteauroux

Et si on jouait… Châteauroux

Et si on jouait… Châteauroux vendredi 24 juillet 2026.

Adresse
41 Avenue charles de Gaulle
Ville
36000 Châteauroux
Département
Indre
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif
Gratuit

Châteauroux

Et si on jouait…

41 Avenue charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Venez vous distraire en compagnie de vos médiathécaires avec de supers jeux de société !
Jouer (v. intr.) faire quelque chose pour se distraire, s’amuser.
Les jeux sont faits ! Pour grands et petits.   .

41 Avenue charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35 

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English :

The Médiathèque Équinoxe offers board games for everyone.

L’événement Et si on jouait… Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Châteauroux Berry Tourisme

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