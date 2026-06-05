Châteauroux

Sur les traces de George Sand à Châteauroux

Place de la Victoire et des Alliés Châteauroux Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 16:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26

Partez en compagnie d’Aurore Sand, la petite-fille de George Sand, et laissez-vous transporter dans le Châteauroux du XIXe siècle.

Cette visite guidée, théâtralisée et costumée, fait revivre la ville à travers les souvenirs d’Aurore, qui nous raconte les haltes de sa célèbre grand-mère lors de ses longs voyages entre Paris et Nohant, mais aussi les moments partagés avec ses amis castelroussins, comme François Rollinat, et les instants de complicité avec son fi ls Maurice. 5 .

Place de la Victoire et des Alliés Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

Join Aurore Sand, George Sand?s granddaughter, as she transports you to 19th-century Châteauroux.

L’événement Sur les traces de George Sand à Châteauroux Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme