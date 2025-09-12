Châteauroux

Les enfants au Château Raoul

Place de la Victoire et des Alliés Châteauroux Indre

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-08-12 12:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-12

Pour tous les enfants de 7 à 12 ans, cette visite guidée ludique du château Raoul avec jeu de piste en partenariat avec le Conseil départemental de l’Indre est une bonne occasion de découvrir le patrimoine en s’amusant !Familles

Mince alors ! Le château Raoul est tellement ancien que Denise et Raoul ne savent plus à qui il appartient… Les voilà emportés dans un voyage à couper le souffle à travers le temps ! Avec l’aide de notre guide et voyageur temporel, visite le château des caves aux salles, observe, note, et réunis tous les indices pour aider tes nouveaux amis à rendre le château à son véritable propriétaire ! 7 .

Place de la Victoire et des Alliés Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For children aged 7 to 12, this fun-filled guided tour of Château Raoul, including a treasure hunt, is a great way to discover our heritage while having fun!

L’événement Les enfants au Château Raoul Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme