Châteauroux

Touvent, les secrets d’un parc napoléonien

Route de Velles Châteauroux Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-27 16:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-24

L’ombre du général Bertrand, ami fidèle de l’Empereur Napoléon Ier, n’a jamais vraiment quitté Châteauroux où il est né. Elle vous conduira au cœur du parc romantique de Touvent où le frère de ce castelroussin remarquable, Louis Bertrand-Boislarge, a fait construire un ravissant petit château.

L’histoire de ce lieu unique dédié à l’enfance, désormais propriété du Conseil départemental n’a pas fini de vous livrer tous ses secrets !

Visite proposée par Monsieur Lucien Lacour. 5 .

Route de Velles Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

The shadow of General Bertrand, a loyal friend of Emperor Napoleon I, has never really left Châteauroux, where he was born. It will take you to the heart of the romantic park of Touvent, where the brother of this remarkable Castelroussin, Louis Bertrand-Boislarge, built a delightful little château.

L’événement Touvent, les secrets d’un parc napoléonien Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme