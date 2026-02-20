Pâques au pays Berrichon Châteauroux

Pâques au pays Berrichon

4 Rue Alain Fournier Châteauroux Indre

Tarif : 5 EUR

5

Tarif enfant

Date :

Samedi 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le samedi 4 avril, préparez-vous pour une journée inoubliable au Parc des Cordeliers. 2 Fois Plus Event’s vous invite à Pâques au Pays Berrichon !

Au programme de cette journée festive

Grande Chasse aux œufs pour les petits (et les grands gourmands !) Village de Pâques avec nos exposants locaux Jeux gonflables pour se défouler.

Grande Tombola avec de superbes lots à gagner ! 5 .

4 Rue Alain Fournier Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 2foisplus.event@gmail.com

