Châteauroux

Les enfants mènent l’enquête !

Le Comptoir Local® de Châteauroux Châteauroux Indre

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-08-26 12:30:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-26

Dans le grenier de leur grand-mère, Denise et Raoul ont retrouvé le journal de leur ancêtre, Edmond Tixier. Entre les pages de cette relique inestimable, ils ont découvert d’incroyables anecdotes sur la vie de leur aïeul et sur l’histoire de la ville de Châteauroux !Familles

Accompagnés d’un guide, vos enfants partiront avec Denise et Raoul sur les traces de leur ancêtre en cœur de ville. Les énigmes qu’ils résoudront leur permettront-elles de réunir tous les indices nécessaires pour percer le mystère qui entoure la vie de cet ancêtre peu ordinaire ! 7 .

Le Comptoir Local® de Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

For all the funny kids from 7 to 12 years old, a game-inquiry in the heart of the historic district of Châteauroux. Enigmas, rebus and puzzles await them to discover the heritage while having fun!

L’événement Les enfants mènent l’enquête ! Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme