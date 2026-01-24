Châteauroux

Festival Darc 2026 Eloïz et Julien Lieb

Place Voltaire Châteauroux Indre

Tarif : 34 – 34 – EUR

34

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 20:45:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Le festival Darc 2026 vous propose Eloïz en première partie et Julien Lieb pour sa quatrième soirée de concert !

Originaire de Lille, Eloïz est passionnée par le chant depuis l’âge de 6 ans. En 2025, Eloïz revient avec Les Grands Espaces, un second opus où s’affirme pleinement son identité musicale folk, pop et country. De Song for You, 1er extrait au groove imparable, à Les grands espaces, Americana ou Bye Bye, l’envie de danser est immédiate, quand bien même sur des paroles pas toujours apaisées.

Sa plus grande force ? Une résilience profonde, forgée par les épreuves et sublimée par la musique. Chaque note, chaque mot qu’il écrit porte la trace de ce parcours intime, toujours à la recherche d’authenticité et d’émotion vraie. Aujourd’hui, sa voix porte son histoire.

Fort du succès de ses singles Le Jeu, disque d’or, Julien Lieb dévoile en septembre 2025 son tout premier album, Naufragé . 34 .

Place Voltaire Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74

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English :

The Darc 2026 festival features Eloïz as opening act and Julien Lieb for its fourth evening of concerts!

L’événement Festival Darc 2026 Eloïz et Julien Lieb Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Châteauroux Berry Tourisme