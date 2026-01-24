Châteauroux

Festival Darc 2026 Madrias et Boulevard des airs

Place Voltaire Châteauroux Indre

Tarif : 31 – 31 – EUR

31

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 20:45:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le festival Darc 2026 vous propose Madrias en première partie et Boulevard des Airs pour la cinquième soirée !

Après avoir connu un succès triomphal en tant que membre et interprète du groupe Trois Cafés Gourmands, Mylène Madrias choisit de remettre les compteurs à zéro et de repartir d’une page blanche. Elle entame une carrière solo sous le nom de MADRIAS. Autrice-compositrice, elle se dévoile à travers un univers surprenant, plus pop et beaucoup plus rock un savant mélange des genres, influencé par Alain Bashung, Alain Souchon, The Beatles, The Strokes ou encore Les Rita Mitsouko.

Boulevard des airs est un groupe français de pop-rock qui s’est formé en 2004. Originaire de Tarbes, le groupe sort son premier album en 2011, Paris-Buenos Aires , mais c’est en 2015, avec la sortie de leur troisième opus, Bruxelles , que les sept membres du groupe obtient un succès autant critique que public. 31 .

Place Voltaire Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74

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English :

The Darc 2026 festival features Madrias as opening act and Boulevard des Airs for the fifth evening!

L’événement Festival Darc 2026 Madrias et Boulevard des airs Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Châteauroux Berry Tourisme