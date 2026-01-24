Festival Darc 2026 Nicoletta Châteauroux
Festival Darc 2026 Nicoletta Châteauroux samedi 15 août 2026.
Châteauroux
Festival Darc 2026 Nicoletta
Place Voltaire Châteauroux Indre
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15 20:45:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Le festival Darc 2026 vous propose pour un concert exceptionnel de Nicoletta !
Le meilleur de NICOLETTA, le meilleur de ses grandes Chansons et de ses interprétations les plus profondes, et une touche du meilleur du Gospel…
Un répertoire somptueux et plus qu’actuel, écrit par les plus grands auteurs, qui resonne dans le cœur de tous, d’Il est mort le soleil à La musique en passant par Mamy blue, Ma vie c’est un manège, Les volets clos, Fio Maravilla, La solitude, un homme ou Happy Days, la sensualité d’Où es-tu passé Saint Germain-des-Prés , celle de Quand on a que l’Amour de son ami Jacques Brel, Idées Noires de son ami Bernard Lavilliers, J’attends J’apprends… 15 .
Place Voltaire Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74
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English :
The Darc 2026 Festival is pleased to present an exceptional concert by Nicoletta!
L’événement Festival Darc 2026 Nicoletta Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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