Les apéros aux jardins Parc Balsan Châteauroux
Les apéros aux jardins Parc Balsan Châteauroux vendredi 14 août 2026.
Châteauroux
Les apéros aux jardins Parc Balsan
Avenue François Mitterrand Châteauroux Indre
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14 19:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Visite guidée du parc Balsan suivie d’une dégustation de produits locaux au cœur de cet espace naturel d’exception.
Cet été, venez savourer nos plus belles spécialités dans un décor d’exception. Après une promenade guidée du parc Balsan, dans un cadre naturel et historique à couper le souffle, un apéritif 100% gourmand, 100% Berry vous sera offert pour profiter d’un moment convivial entre flânerie et visite, dégustation et gourmandise. 8 .
Avenue François Mitterrand Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com
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English :
Guided tour of the Balsan Park followed by a tasting of local products in the heart of this exceptional natural area.
L’événement Les apéros aux jardins Parc Balsan Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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