Châteauroux

Festival Darc 2026 Pietragalla Barbara

Place Voltaire Châteauroux Indre

Tarif : 34 – 34 – EUR

34

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-17 20:45:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Le festival Darc 2026 vous propose le spectacle Barbara de Marie-Claude Pietragalla !

Marie-Claude Pietragalla, célèbre danseuse et chorégraphe, se métamorphose sur scène pour incarner la légendaire chanteuse Barbara. Dans ce spectacle magistral, elle devient le reflet vivant de l’icône musicale, transportant le public dans l’univers poétique et mélancolique de la chanteuse.

A travers chaque mouvement, chaque geste et chaque expression, Pietragalla révèle la profondeur des émotions qui ont marqué la musique de Barbara. Sa danse devient un langage vibrant, traduisant les paroles et les mélodies emblématiques de l’artiste.

Les souvenirs, les joies et les peines se matérialisent dans chaque pas, offrant au public une expérience visuelle et émotionnelle unique. 34 .

Place Voltaire Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74

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English :

The Darc 2026 Festival presents Marie-Claude Pietragalla’s show “Barbara”!

L’événement Festival Darc 2026 Pietragalla Barbara Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme