Festival Darc 2026 Pietragalla Barbara Châteauroux
Festival Darc 2026 Pietragalla Barbara Châteauroux lundi 17 août 2026.
Châteauroux
Festival Darc 2026 Pietragalla Barbara
Place Voltaire Châteauroux Indre
Tarif : 34 – 34 – EUR
34
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-17 20:45:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Le festival Darc 2026 vous propose le spectacle Barbara de Marie-Claude Pietragalla !
Marie-Claude Pietragalla, célèbre danseuse et chorégraphe, se métamorphose sur scène pour incarner la légendaire chanteuse Barbara. Dans ce spectacle magistral, elle devient le reflet vivant de l’icône musicale, transportant le public dans l’univers poétique et mélancolique de la chanteuse.
A travers chaque mouvement, chaque geste et chaque expression, Pietragalla révèle la profondeur des émotions qui ont marqué la musique de Barbara. Sa danse devient un langage vibrant, traduisant les paroles et les mélodies emblématiques de l’artiste.
Les souvenirs, les joies et les peines se matérialisent dans chaque pas, offrant au public une expérience visuelle et émotionnelle unique. 34 .
Place Voltaire Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74
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English :
The Darc 2026 Festival presents Marie-Claude Pietragalla’s show “Barbara”!
L’événement Festival Darc 2026 Pietragalla Barbara Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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