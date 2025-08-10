50ème Stage Festival International de Châteauroux DARC Châteauroux

50ème Stage Festival International de Châteauroux DARC Châteauroux dimanche 10 août 2025.

50ème Stage Festival International de Châteauroux DARC

Place Voltaire Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-10

Ce festival unique en France réunit plus de 650 danseurs venus du monde entier ! 24 disciplines de danse sont dispensées par des professeurs de renommée internationale. Au cœur de l’été, le festival anime chaque soir le centre-ville de Châteauroux avec une programmation actuelle et éclectique.

La programmation de l’édition 2025 du festival darc se tiendra du dimanche 10 au vendredi 22 août, à Châteauroux dans l’Indre, et fêtera son 50e anniversaire. Comme à son habitude, le festival estival de Châteauroux proposera une programmation éclectique, sur la scène de la place Voltaire.

Chaque année, c’est un véritable parfum de « Fame » qui embaume Châteauroux durant l’été ! .

Place Voltaire Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 27 49 16 associationdarc@gmail.com

English :

This unique festival in France brings together more than 650 dancers from all over the world! 24 dance disciplines are taught by internationally renowned teachers. In the heart of the summer, the festival enlivens the town centre of Châteauroux every evening with a current and eclectic programme.

German :

Dieses in Frankreich einzigartige Festival bringt mehr als 650 Tänzer aus der ganzen Welt zusammen! 24 Tanzdisziplinen werden von international renommierten Lehrern unterrichtet. Im Herzen des Sommers belebt das Festival jeden Abend die Innenstadt von Châteauroux mit einem aktuellen und eklektischen Programm.

Italiano :

Questo festival unico in Francia riunisce più di 650 ballerini provenienti da tutto il mondo! 24 discipline di danza sono insegnate da insegnanti di fama internazionale. Nel cuore dell’estate, il festival anima ogni sera il centro della città di Châteauroux con un programma attuale ed eclettico.

Espanol :

Este festival único en Francia reúne a más de 650 bailarines de todo el mundo 24 disciplinas de danza son impartidas por profesores de renombre internacional. En pleno verano, el festival anima cada noche el centro de la ciudad de Châteauroux con un programa actual y ecléctico.

L’événement 50ème Stage Festival International de Châteauroux DARC Châteauroux a été mis à jour le 2025-07-03 par OT Châteauroux Berry Tourisme