Atelier d’écriture avec Benjamin Daugeron Châteauroux

Atelier d'écriture avec Benjamin Daugeron

Atelier d’écriture avec Benjamin Daugeron Châteauroux mercredi 21 janvier 2026.

Atelier d’écriture avec Benjamin Daugeron

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-01-21
fin : 2026-01-21

Date(s) :
2026-01-21

Comment se raconter soi, son parcours et re-situer son histoire personnelle dans un contexte politique, social et culturel ?
L’objectif de l’atelier est d’explorer et raconter l’intime, que les parcours soient liés ou non à la dépendance à l’alcool, en donnant au récit une dimension qui dépasse le
Aucune compétence en écriture n’est requise.
L’atelier a pour vocation de mettre en valeur des modes d’expression (poésie, rap, slam, verlan, argot, vocabulaire générationnel…) qui sortent des codes de la littérature courante.
A partir de 15 ans, sur inscription   .

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the calligrapher’s tools, handmade inks and different supports. Work on the scribe’s posture, body posture, tools and precision of gesture.

L’événement Atelier d’écriture avec Benjamin Daugeron Châteauroux a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Châteauroux Berry Tourisme