Atelier d’écriture avec Benjamin Daugeron Châteauroux

Comment se raconter soi, son parcours et re-situer son histoire personnelle dans un contexte politique, social et culturel ?

L’objectif de l’atelier est d’explorer et raconter l’intime, que les parcours soient liés ou non à la dépendance à l’alcool, en donnant au récit une dimension qui dépasse le

Aucune compétence en écriture n’est requise.

L’atelier a pour vocation de mettre en valeur des modes d’expression (poésie, rap, slam, verlan, argot, vocabulaire générationnel…) qui sortent des codes de la littérature courante.

A partir de 15 ans, sur inscription .

