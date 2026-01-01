Jeu Vidéo, FAR: Lone Sails Châteauroux
41 Avenue charles de Gaulle Châteauroux Indre
Début : Mercredi 2026-01-28
Les bibliothèques de Châteauroux mettent à votre disposition un média devant lequel vous ne serez pas qu’un spectateur spectateur, mais aussi un acteur.
Dans FAR: Lone Sails, vous traversez des fonds marins asséchés, remplis de vestiges d’une civilisation disparue. Vous manœuvrez votre embarcation en évitant les nombreux obstacles qui vous attendent, dans des conditions météorologiques parfois difficiles. Jusqu’où pourrez-vous aller ? Que trouverez-vous là-bas ?
Genre aventure console Switch
À partir de 7 ans. .
