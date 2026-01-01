Jeu Vidéo, FAR: Lone Sails

41 Avenue charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Les bibliothèques de Châteauroux mettent à votre disposition un média devant lequel vous ne serez pas qu’un spectateur spectateur, mais aussi un acteur.

Dans FAR: Lone Sails, vous traversez des fonds marins asséchés, remplis de vestiges d’une civilisation disparue. Vous manœuvrez votre embarcation en évitant les nombreux obstacles qui vous attendent, dans des conditions météorologiques parfois difficiles. Jusqu’où pourrez-vous aller ? Que trouverez-vous là-bas ?

Genre aventure console Switch

À partir de 7 ans. .

41 Avenue charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Médiathèque Équinoxe invites you to discover the game Towerfall.

L’événement Jeu Vidéo, FAR: Lone Sails Châteauroux a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Châteauroux Berry Tourisme