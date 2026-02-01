Journée L’Autre Écran Nom de Zeus !

4 rue Albert 1er Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-20 15:00:00

fin : 2026-02-20 22:30:00

Date(s) :

2026-02-20

Dans le cadre du Festival Jeune public L’Argent de poche , le cinéma Apollo vous présente une journée L’Autre Écran spéciale Retour vers le Futur !

Trilogie Retour vers le Futur

À 15h Retour vers le futur

À 17h15 Retour vers le futur 2

À 19h15 Hot-dog, popcorn, chips et soda offerts

À 20h30 Retour vers le futur 3

Voyages dans le temps passé, présent, futur, avec départs et retours pas toujours volontaires + duo insolite composé d’un lycéen guitare-héros adepte du skateboard et d’un savant excentrique + incroyable voiture devenue mondialement célèbre grâce aux films, la DeLorean + bande originale qui a fait danser les ados des années 80 = quarante ans de succès indémodable pour la trilogie culte à voir et revoir, encore en famille !

Venez déguisés ! Fluo et couleurs vives conseillés, chapeau de cow-boy ou cosplay rétro-futuriste en fonction de votre film préféré. À partir de 8 ans. .

4 rue Albert 1er Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 34 billetterie@equinoxe-chateauroux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Scène Nationale Equinoxe presents Kino Retro Remake It! at the Apollo cinema.

L’événement Journée L’Autre Écran Nom de Zeus ! Châteauroux a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Châteauroux Berry Tourisme