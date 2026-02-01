Journée L’Autre Écran Nom de Zeus ! Châteauroux
4 rue Albert 1er Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Vendredi 2026-02-20 15:00:00
fin : 2026-02-20 22:30:00
2026-02-20
Dans le cadre du Festival Jeune public L’Argent de poche , le cinéma Apollo vous présente une journée L’Autre Écran spéciale Retour vers le Futur !
Trilogie Retour vers le Futur
À 15h Retour vers le futur
À 17h15 Retour vers le futur 2
À 19h15 Hot-dog, popcorn, chips et soda offerts
À 20h30 Retour vers le futur 3
Voyages dans le temps passé, présent, futur, avec départs et retours pas toujours volontaires + duo insolite composé d’un lycéen guitare-héros adepte du skateboard et d’un savant excentrique + incroyable voiture devenue mondialement célèbre grâce aux films, la DeLorean + bande originale qui a fait danser les ados des années 80 = quarante ans de succès indémodable pour la trilogie culte à voir et revoir, encore en famille !
Venez déguisés ! Fluo et couleurs vives conseillés, chapeau de cow-boy ou cosplay rétro-futuriste en fonction de votre film préféré. À partir de 8 ans. .
4 rue Albert 1er Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 34 billetterie@equinoxe-chateauroux.fr
English :
Scène Nationale Equinoxe presents Kino Retro Remake It! at the Apollo cinema.
