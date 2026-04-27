Châteauroux

Exposition Mythologica Paolo Perfranceschi

52 Rue de l’Indre Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03 14:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Le dernier cycle de peintures de Paolo Perfranceschi se compose d’une série de tableaux figuratifs contemporains inspirée de la mythologie grecque.

Chaque œuvre est une relecture moderne d’un mythe ancien, une interprétation audacieuse et parfois décalée du symbolisme classique, une transposition pop des figures légendaires de l’antiquité. L’artiste travaille non pas par association directe et immédiate, mais par citation infidèle , décontextualisée, subconsciente du mythe réélaboré. Dans son processus de création, le peintre lie des images issues d’autres formes d’art (musique, cinéma, vidéo, photographie) à des héros ou divinités représentant les thèmes récurrents de la mythologie classique la dualité et l’ambivalence, la quête de la connaissance, la lutte entre le destin et le libre arbitre. .

52 Rue de l’Indre Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Paolo Perfranceschi?s latest cycle of paintings consists of a series of contemporary figurative works inspired by Greek mythology.

L’événement Exposition Mythologica Paolo Perfranceschi Châteauroux a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Châteauroux Berry Tourisme