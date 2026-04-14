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Mai à Vélo 2026, CPAM de l’Indre, Châteauroux

Mai à Vélo 2026, CPAM de l’Indre, Châteauroux

Mai à Vélo 2026, CPAM de l’Indre, Châteauroux vendredi 1 mai 2026.

Lieu : CPAM de l'Indre

Adresse : 14 Rue Claude-Nicolas Ledoux, 36000 Châteauroux

Ville : 36000 Châteauroux

Département : Indre

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai CPAM de l’Indre Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

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