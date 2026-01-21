Atelier scrapbooking Châteauroux
Atelier scrapbooking Châteauroux mercredi 18 février 2026.
Atelier scrapbooking
31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Venez découvrir l’art du scrapbooking et du journaling lors d’un moment convivial. Prévoir un carnet et les éléments à y intégrer (photos, etc).
À partir de 14 ans. Réservation conseillée. .
31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
If you’ve never heard of content creator Kick Sama, you’ll need to reserve your place for an exclusive meeting with Théo Munck and Karen Sala.
L’événement Atelier scrapbooking Châteauroux a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Châteauroux Berry Tourisme