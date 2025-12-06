Rencontre avec Yeri Bocoum Châteauroux

Rencontre avec Yeri Bocoum

Septembre 2025, Yeri Bocoum, journaliste malien, reçoit enfin sa réponse pour une demande d’asile. Positive. Son regard change, son corps se détend et peut enfin se reposer. Avant d’atterrir au Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile Coallia à Châteauroux, il traverse un chemin semé d’embûches.

Exil d’un opposant au régime en place au Mali, cyberactiviste, animateur d’une web radio. Ses nuits dans la chambre du foyer d’accueil à Châteauroux sont dédiées à l’écriture de son futur livre. Un témoignage qui raconte son histoire de 2017 à aujourd’hui. C’est une rencontre simple que nous propose Yeri. Son regard plongé dans le nôtre, réunis face à la grande histoire. .

31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

