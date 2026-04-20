6ème Festival Nour’Africa Châteauroux
6ème Festival Nour’Africa Châteauroux vendredi 1 mai 2026.
Châteauroux
6ème Festival Nour’Africa
88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre
Tarif : 5 – 5 – 70 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-01
Pour sa 6ième édition, le festival Nour’Africa rend hommage aux Caraïbes avec des ateliers découverte et perfectionnement sont proposés, ainsi que des spectacles payants.
L’association Noura, par son Directeur chorégraphique Arnoud Samba, a pour vocation la transmission au plus large public de l’art africain, associé à d’autres cultures du monde. 5 .
88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
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English :
For its 6th edition, the Nour’Africa festival pays tribute to the Caribbean with discovery and advanced workshops, as well as paying shows.
L’événement 6ème Festival Nour’Africa Châteauroux a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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