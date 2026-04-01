Châteauroux

Conférence Le bonheur d’être soi à la manière de George Sand

4 rue Colbert Châteauroux Indre

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

À l’occasion du 150ᵉ anniversaire de la disparition de George Sand et du 30ᵉ anniversaire du Rotary Club Châteauroux George Sand, une conférence inspirante pour explorer le bonheur d’être soi à travers l’héritage de l’écrivaine.

À l’occasion du 150ᵉ anniversaire de la disparition de George Sand et du 30ᵉ anniversaire du Rotary Club Châteauroux George Sand, le club propose une soirée placée sous le signe de la réflexion, de la littérature et de l’engagement personnel.

La conférence sera animée par Emma-Joëlle Laflûte, auteure, animatrice d’ateliers d’écriture et artiste conceptuelle installée dans le Berry, après un long parcours sur les traces de George Sand.

Intitulée Le bonheur d’être soi à la manière de George Sand , cette intervention propose une lecture contemporaine de cette figure majeure de la littérature, femme libre et audacieuse, dont la vie et l’œuvre résonnent encore aujourd’hui.

La soirée se poursuivra dans une ambiance conviviale avec un apéritif dînatoire. 30 .

4 rue Colbert Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 12 04 45 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of the 150th anniversary of George Sand?s death and the 30th anniversary of the Rotary Club Châteauroux George Sand, an inspiring conference to explore the happiness of being oneself through the writer?s legacy.

L’événement Conférence Le bonheur d’être soi à la manière de George Sand Châteauroux a été mis à jour le 2026-04-11 par BERRY