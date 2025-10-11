Mots premiers Châteauroux

Mots premiers

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

L’un porte un tee-shirt rouge, parle, dit des mots, pose des questions, répète des mots. L’autre est vêtu d’un maillot jaune et de chaussettes bleues. Il ne dit rien, semble dans son monde, hermétique à l’autre.

Il danse sur et autour d’un cube de bois, tandis que l’autre démonte le sien, qui en contient des dizaines de petits… Sommes-nous dans une cour d’école, dans un bac à sable, sur une scène de théâtre ?

Avec mOts premiers, Laurance Henry nous invite à remonter le temps et le verbe dans un étonnant corps-à-corps, une joute verbale décalée, composée de mots réels et inventés, et d’expérimenter avec le comédien Harrison Mpaya celui qui dit et le danseur Jordan Malfoy celui qui danse les différentes manières d’entrer en communication. La metteuse en scène nous ouvre avec malice et poésie le monde de l’enfance dans lequel tout est jeu de construction, univers créatif(s) et imagination débordante. .

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 34

English :

One wears a red T-shirt, talks, says words, asks questions, repeats words. The other wears a yellow jersey and blue socks. He says nothing, seems to be in his own world, impervious to others.

German :

Der eine trägt ein rotes T-Shirt, spricht, sagt Wörter, stellt Fragen und wiederholt Wörter. Der andere ist mit einem gelben Trikot und blauen Socken bekleidet. Er sagt nichts, scheint in seiner eigenen Welt zu sein und ist für den anderen hermetisch verschlossen.

Italiano :

Uno indossa una maglietta rossa, parla, dice parole, fa domande e ripete parole. L’altro indossa una maglia gialla e calzini blu. Non dice nulla, sembra essere nel suo mondo, insensibile agli altri.

Espanol :

Uno lleva una camiseta roja, habla, dice palabras, hace preguntas y repite palabras. El otro lleva un maillot amarillo y calcetines azules. No dice nada, parece estar en su propio mundo, impermeable a los demás.

L’événement Mots premiers Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-11 par OT Châteauroux Berry Tourisme