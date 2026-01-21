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Atelier jeu « Locataire je gère », Moissons Nouvelles, Châteauroux

Atelier jeu « Locataire je gère », Moissons Nouvelles, Châteauroux

Atelier jeu « Locataire je gère », Moissons Nouvelles, Châteauroux vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Moissons Nouvelles

Adresse : 7/9 rue Albert 1er, 36000 Châteauroux

Ville : 36000 Châteauroux

Département : Indre

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : Jeunes accompagnés par Moissons Nouvelles

Atelier jeu « Locataire je gère » Vendredi 5 juin, 15h00 Moissons Nouvelles Indre

Jeunes accompagnés par Moissons Nouvelles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

6 thématiques seront abordées au cours du jeu : loyer / dépôt de garantie, charges / réparations entretien, vie dans le logement, entrée et état des lieux, préavis, juridique.
Atelier précédé d’un pot d’accueil qui s’adresse aux jeunes accompagnés par Moissons nouvelles.

Une action proposée par le Service Logement Jeunes du CCAS de Châteauroux.

Moissons Nouvelles 7/9 rue Albert 1er, 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
Jeu de plateau pour aborder les questions des droits et devoirs du locataire en 6 thématiques

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