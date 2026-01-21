Atelier jeu « Locataire je gère », Moissons Nouvelles, Châteauroux

Atelier jeu « Locataire je gère » Vendredi 5 juin, 15h00 Moissons Nouvelles Indre

Jeunes accompagnés par Moissons Nouvelles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

6 thématiques seront abordées au cours du jeu : loyer / dépôt de garantie, charges / réparations entretien, vie dans le logement, entrée et état des lieux, préavis, juridique.

Atelier précédé d’un pot d’accueil qui s’adresse aux jeunes accompagnés par Moissons nouvelles.

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Une action proposée par le Service Logement Jeunes du CCAS de Châteauroux.

Moissons Nouvelles 7/9 rue Albert 1er, 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

Jeu de plateau pour aborder les questions des droits et devoirs du locataire en 6 thématiques