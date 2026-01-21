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Atelier jeu « KIJOULOU », Moissons Nouvelles, Châteauroux

Atelier jeu « KIJOULOU », Moissons Nouvelles, Châteauroux

Atelier jeu « KIJOULOU », Moissons Nouvelles, Châteauroux vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Moissons Nouvelles

Adresse : 7/9 rue Albert 1er, 36000 Châteauroux

Ville : 36000 Châteauroux

Département : Indre

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : Jeunes accompagnés par Moissons Nouvelles.

Atelier jeu « KIJOULOU » Vendredi 5 juin, 15h00 Moissons Nouvelles Indre

Jeunes accompagnés par Moissons Nouvelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Atelier précédé d’un pot d’accueil qui s’adresse aux jeunes accompagnés par Moissons nouvelles.

Une action proposée par le Service Logement Jeunes du CCAS de Châteauroux.

Moissons Nouvelles 7/9 rue Albert 1er, 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
Pour bien vivre dans son logement et tout savoir sur les questions budget, logement, écogestes.

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