Atelier jeu « KIJOULOU », Moissons Nouvelles, Châteauroux
Atelier jeu « KIJOULOU », Moissons Nouvelles, Châteauroux vendredi 5 juin 2026.
Atelier jeu « KIJOULOU » Vendredi 5 juin, 15h00 Moissons Nouvelles Indre
Jeunes accompagnés par Moissons Nouvelles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00
Atelier précédé d’un pot d’accueil qui s’adresse aux jeunes accompagnés par Moissons nouvelles.
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Une action proposée par le Service Logement Jeunes du CCAS de Châteauroux.
Moissons Nouvelles 7/9 rue Albert 1er, 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
Pour bien vivre dans son logement et tout savoir sur les questions budget, logement, écogestes.
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