Atelier jeu « KIJOULOU », Moissons Nouvelles, Châteauroux

Atelier jeu « KIJOULOU » Vendredi 5 juin, 15h00 Moissons Nouvelles Indre

Jeunes accompagnés par Moissons Nouvelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Atelier précédé d’un pot d’accueil qui s’adresse aux jeunes accompagnés par Moissons nouvelles.

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Une action proposée par le Service Logement Jeunes du CCAS de Châteauroux.

Moissons Nouvelles 7/9 rue Albert 1er, 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

Pour bien vivre dans son logement et tout savoir sur les questions budget, logement, écogestes.