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URBAN NATION HALL DES EXPOSITIONS DE BELLE ISLE Chateauroux

URBAN NATION HALL DES EXPOSITIONS DE BELLE ISLE Chateauroux

URBAN NATION HALL DES EXPOSITIONS DE BELLE ISLE Chateauroux samedi 25 avril 2026.

Lieu : HALL DES EXPOSITIONS DE BELLE ISLE

Adresse : 1 AVENUE DANIEL BERNARDET

Ville : 36000 Chateauroux

Département : 36

Début : 2026-04-25

Fin : 2026-04-25

Heure de début : 18:00

URBAN NATION Début : 2026-04-25 à 18:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

HALL DES EXPOSITIONS DE BELLE ISLE 1 AVENUE DANIEL BERNARDET 36000 Chateauroux 36

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