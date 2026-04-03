URBAN NATION HALL DES EXPOSITIONS DE BELLE ISLE Chateauroux

URBAN NATION Début : 2026-04-25 à 18:00. Tarif : – euros.

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HALL DES EXPOSITIONS DE BELLE ISLE 1 AVENUE DANIEL BERNARDET 36000 Chateauroux 36