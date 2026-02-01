Atelier Carnet d’Explorateur Châteauroux

Atelier Carnet d’Explorateur

4 Rue Albert 1er Châteauroux Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Les héros du festival ont besoin de votre carnet de voyage, ou ici dit d’explorateur , permet à chacun de pouvoir créer et marquer dans le temps des souvenirs personnels et uniques.

Cet outil nous incite à la rencontre et nous aventure dans divers domaines mêlant collage, dessin, peinture mais aussi écriture. Il se garde pour soi comme il se partage, tel un récit pour raconter et faire voyager.

Voilà ce à quoi invite cet atelier à oser devenir aventurier en faisant de notre quotidien un terrain de jeu et d’exploration.

Animé par Kelly Auroy, dessinatrice et graveuse.

Durée 3h (pause et goûter inclus). À partir de 6 ans. 3 .

4 Rue Albert 1er Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 60 18 34 billetterie@equinoxe-chateauroux.fr

