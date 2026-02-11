Stage Les petits ateliers du Violoncelle Châteauroux

Stage Les petits ateliers du Violoncelle

52 Rue de l’Indre Châteauroux Indre

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-23

2026-04-20 2026-04-24

Les petits ateliers du violoncelle vous propose deux cycles de trois jours pour pour améliorer votre technique au violoncelle organisés par Les Basses Mélodiques.

Ce stage est réservé aux enfants et aux adultes ayant envie de partager leur passion de la musique tout en progressant !

Première session Cycles 1 et 2.

Deuxième session Cycles 2 et 3.

52 Rue de l’Indre Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 51 47 81 45 lesbassesmelodiques@gmail.com

English :

Les petits ateliers du violoncelle offers two three-day cycles to improve your cello technique, organized by Les Basses Mélodiques.

