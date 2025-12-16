Court-métrage Quand vient la nuit Châteauroux
Court-métrage Quand vient la nuit Châteauroux samedi 10 janvier 2026.
41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi 2026-01-10
fin : 2026-01-10
2026-01-10
La Médiathèque Équinoxe vous propose une sélection de courts-métrages d’animation.
Quand vient la nuit…
Elle peut être douce, étoilée, blanche, noire, bleue… La nuit est surtout mystérieuse et permet tous les rêves des plus doux aux plus absurdes.
Réservation conseillée ! .
41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35
English :
