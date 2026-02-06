Marmite à histoires

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Enfin tranquille ! par Barroux. Un oiseau cherche un coin tranquille pour se reposer. Malheureusement pour lui, tout le monde le dérange. Comme c’est compliqué à trouver !

Deux petites histoires sur le besoin de calme et de tranquillité. Chouette, une balançoire ! de Olivier Dutto et Matthieu Maudet. Clémentine, l’araignée aime se balancer. Arrivent beaucoup trop de ses camarades qui, eux aussi, aiment se balancer. Mais ce que veut l’araignée, c’est être tranquille. Comment faire ?

Pour les 2-3 ans. .

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

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English :

Quiet at last! by Barroux. A bird is looking for a quiet place to rest. Unfortunately for him, everyone is bothering him. How complicated it is to find!

L’événement Marmite à histoires Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Châteauroux Berry Tourisme