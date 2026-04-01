Châteauroux

Chasse aux œufs solidaire

Parc Balsan Châteauroux Indre

Tarif : 1 – 1 – EUR

1

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21 17:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Dans le cadre de ses actions en faveur des familles et des enfants, le Secours populaire français de Châteauroux organise une chasse aux œufs solidaire et inclusive le mardi 21 avril de 14h à 17h, au Parc Balsan.

Cet événement est ouvert aux enfants de 3 à 12 ans, accompagnés d’un adulte. Il a pour objectif de proposer un moment convivial, festif et accessible à tous, en veillant à accueillir chaque enfant dans un esprit de partage, de solidarité et d’inclusion.

Une participation solidaire de 1 € par enfant est demandée. Les fonds récoltés permettront de soutenir les actions menées par notre association au profit des personnes en difficulté. 1 .

Parc Balsan Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire commission.solidarite@spf36.org

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English :

As part of its actions in favor of families and children, Secours populaire français de Châteauroux is organizing an inclusive egg hunt on Tuesday April 21 from 2pm to 5pm, in Parc Balsan.

L’événement Chasse aux œufs solidaire Châteauroux a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Châteauroux Berry Tourisme