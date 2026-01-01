Film d’animation

Châteauroux

Vendredi 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Venez découvrir ce petit bijou du cinéma qui nous raconte, sur fond de guerre d’Espagne, l’histoire d’amitié improbable entre deux hommes que tout oppose.

Il sera question de destins, d’amitié, d’amour, de création…

Durée 1h10

Sur inscription. .

21 Rue de Bourgogne Châteauroux 36000 Indre

English :

Program proposed as part of Documentary Film Month, in partnership with CICLIC Centre-Val de Loire. Documentary directed by Isabelle Vayron and Chloé Henry-Biabaud [2025, 1h06]. Screening with Isabelle Vayron.

