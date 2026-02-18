Don du sang Châteauroux

Don du sang

L’association étudiante AVEC de Châteauroux s’associe à l’Établissement français du sang (EFS) en vous proposant de donner votre sang avec les étudiants de votre promo !

Cet événement vise à mobiliser les jeunes dans un acte solidaire et indispensable.

Chaque année, grâce aux donneurs de sang, 10 000 personnes sont soignées chaque jour.

Pour cela, nous vous invitons à prendre une heure sur votre temps pour donner votre sang.

Votre mobilisation est indispensable alors programmez dès maintenant votre don dans votre agenda !

Venez nombreux le mercredi 11 mars de 9h à 13h au Village by CA (Balsan le bâtiment avec l’horloge) à Châteauroux. La collecte se fait sur rendez-vous ! Pensez à réserver votre créneau en ligne.

Un donneur averti en vaut deux !

– Être âgé de 18 à 70 ans

– Peser au moins 50 kg

– Ne pas venir à jeun et bien s’hydrater

– Se munir d’une pièce d’identité .

1 Allée de l’Ordre National du Mérite Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

