Exposition Donner corps. Artistes femmes et céramique Châteauroux
Exposition Donner corps. Artistes femmes et céramique Châteauroux samedi 27 juin 2026.
Châteauroux
Exposition Donner corps. Artistes femmes et céramique
4 Rue Alain Fournier Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-06-27
Cet été, le musée Bertrand met à l’honneur les artistes femmes ! Depuis la seconde moitié du XXe siècle, elles sont nombreuses à travailler la céramique comme un matériau sculptural.
À travers une centaine d’œuvres, plongez en pleine époque d’Edo (1603-1868) ! Sabres, armures, céramiques ou encore peintures sur soie vous permettront de découvrir à la fois l’univers militaire de ces combattants d’exception et leur apport aux arts, de la cérémonie du thé aux estampes. .
4 Rue Alain Fournier Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 61 12 34 museebertrand@chateauroux-metropole.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This summer, the Bertrand Museum is spotlighting women artists! Since the second half of the 20th century, many of them have been working with ceramics as a sculptural medium.
L’événement Exposition Donner corps. Artistes femmes et céramique Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Châteauroux Berry Tourisme
À voir aussi à Châteauroux (Indre)
- Et si on jouait… Châteauroux 17 juin 2026
- Atelier Papillons Châteauroux 17 juin 2026
- Lecture théâtralisée Châteauroux 18 juin 2026
- Concert de variétés françaises, jazz et musique de film Châteauroux 18 juin 2026
- Chants du monde Châteauroux 19 juin 2026