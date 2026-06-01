Châteauroux

Exposition Donner corps. Artistes femmes et céramique

4 Rue Alain Fournier Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-06-27

Cet été, le musée Bertrand met à l’honneur les artistes femmes ! Depuis la seconde moitié du XXe siècle, elles sont nombreuses à travailler la céramique comme un matériau sculptural.

À travers une centaine d’œuvres, plongez en pleine époque d’Edo (1603-1868) ! Sabres, armures, céramiques ou encore peintures sur soie vous permettront de découvrir à la fois l’univers militaire de ces combattants d’exception et leur apport aux arts, de la cérémonie du thé aux estampes. .

4 Rue Alain Fournier Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 61 12 34 museebertrand@chateauroux-metropole.fr

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English :

This summer, the Bertrand Museum is spotlighting women artists! Since the second half of the 20th century, many of them have been working with ceramics as a sculptural medium.

L’événement Exposition Donner corps. Artistes femmes et céramique Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Châteauroux Berry Tourisme