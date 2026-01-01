Concert de variétés françaises, jazz et musique de film

1 Allée de l’Ordre National du Mérite Châteauroux Indre

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Le Rotary Club de Châteauroux vous propose un concert de l’orchestre d’harmonie du département de l’Indre avec au programme de la variété française, du jazz et des musiques de film.

Billetterie en vente

Châteauroux Berry tourisme, place de la République.

Magasin Krys, rue de la gare.

Cité du Numérique le soir même, à partir de 19h30. 25 .

1 Allée de l’Ordre National du Mérite Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Rotary Club of Châteauroux invites you to a concert by the Indre department wind band, featuring French variety, jazz and film music.

L’événement Concert de variétés françaises, jazz et musique de film Châteauroux a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Châteauroux Berry Tourisme