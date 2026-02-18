Lectures Ecapages+ Châteauroux
Lectures Ecapages+ Châteauroux samedi 14 mars 2026.
Baptiste Kubich, comédien, lira des extraits de chaque titre de la sélection adultes du Prix des lecteurs de l’Indre pour vous inciter à participer au Prix ESCAPAGES, à vous inscrire, lire, choisir, et voter pour votre roman préféré !
Rencontre organisée avec l’association ALADIN*, suivie d’échanges avec les participants. Réservation conseillée.
*collectif de bibliothécaires, de professeurs et de documentalistes. .
