Atelier Papillons Châteauroux
Atelier Papillons Châteauroux samedi 25 avril 2026.
Atelier Papillons
31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Entrez dans l’univers de Juliette Binet et venez créer à ses côtés ! À partir de 6 ans.
Auteure et illustratrice en littérature jeunesse, Juliette Binet sera présente lors de l’Envolée des Livres (25 et 26 avril). .
31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35
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English :
Enter Juliette Binet’s world and create with her! Ages 6 and up.
L’événement Atelier Papillons Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Châteauroux Berry Tourisme