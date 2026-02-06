Atelier Papillons

31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Entrez dans l’univers de Juliette Binet et venez créer à ses côtés ! À partir de 6 ans.

Auteure et illustratrice en littérature jeunesse, Juliette Binet sera présente lors de l’Envolée des Livres (25 et 26 avril). .

31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

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English :

Enter Juliette Binet’s world and create with her! Ages 6 and up.

L’événement Atelier Papillons Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Châteauroux Berry Tourisme