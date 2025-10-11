Commencer à exister Châteauroux

Commencer à exister

7 Avenue du Pont Neuf Châteauroux Indre

Début : Jeudi 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Après Time To Tell, premier opus d’une série autour des héritages , le jongleur Martin Palisse poursuit sa collaboration avec David Gauchard où le cirque documentaire noue la parole autobiographique à l’engagement physique.

Dans ce qui s’apparente à un immense terrain vague où brillent encore quelques lumières, il invite Stefan Kinsman, acteur autant que performer avec sa roue Cyr, à être là , au plus près des émotions et des corps. Ils explorent leur héritage familial et culturel respectif, pour mettre en lumière la singularité d’être au monde selon l’éducation que l’on a reçue. Ils se confient sur le poids de leur famille, sur ce qu’ils en ont saisi aujourd’hui et sur les traces dans leur corps. Ils dévoilent ce qui, peut-être, les a reliés secrètement dans leur rencontre. Entre leurs mots, le silence laisse place à la contemplation de leur pratique du cirque, invitation au dépassement, à l’amitié, à la famille qu’on se fabrique plus que celle qui nous voit naître. .

English :

After Time To Tell, the first opus in a series about inheritance , juggler Martin Palisse continues his collaboration with David Gauchard, where documentary circus combines autobiographical words with physical commitment.

German :

Nach Time To Tell, dem ersten Teil einer Serie über Erbschaften , setzt der Jongleur Martin Palisse seine Zusammenarbeit mit David Gauchard fort, wo der Dokumentarzirkus autobiografische Worte mit körperlichem Einsatz verbindet.

Italiano :

Dopo Time To Tell, il primo di una serie sulle eredità , il giocoliere Martin Palisse continua la sua collaborazione con David Gauchard, dove il circo documentario combina parole autobiografiche e impegno fisico.

Espanol :

Tras Time To Tell, el primero de una serie sobre legados , el malabarista Martin Palisse prosigue su colaboración con David Gauchard, en la que el circo documental combina la palabra autobiográfica con el compromiso físico.

