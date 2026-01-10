Châteauroux

Une balade animée

44 Avenue François Mitterrand Châteauroux Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 08:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

La 5ème édition de Une Balade Animée organisée par Chants et Danses du Berry aura lieu le dimanche 10 mai prochain au départ du Parc Balsan à Châteauroux.

Elle conduira cette année les participants sur un nouveau circuit d’environ 8,5 km à travers parcs, jardins et sites remarquables ou insolites de Châteauroux, à découvrir ou redécouvrir.

Comme les années précédentes, le parcours sera entrecoupé de quelques pauses: une pour le ravitaillement et d’autres durant lesquelles seront présentées saynètes, chants et danses traditionnels du Berry.

Le pot de l’amitié sera offert à l’arrivée et il y aura possibilité de restauration sur place, préparée par les membres de l’association. 5 .

44 Avenue François Mitterrand Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 13 45 28 58

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English :

The 5th edition of Une Balade Animée organized by Chants et Danses du Berry will take place on Sunday May 10, starting from the Parc Balsan in Châteauroux.

L’événement Une balade animée Châteauroux a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Châteauroux Berry Tourisme