De Pierre à Solange Panis, une si belle danse… Châteauroux

De Pierre à Solange Panis, une si belle danse…

Solange Panis, fidèle de la danse traditionnelle, vous propose, accompagnée par Gaël d’Abadie, violoniste, une mise en son sensible et émouvante des images tournées par son père Pierre Panis entre 1947 et 1963 pour transmettre la culture et les traditions populaires du Berry.

Réservation conseillée.

Séance en partenariat avec Ciclic Centre-Val de Loire. .

English :

The Médiathèque Équinoxe has an amazing story for you to discover!

