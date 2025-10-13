La guerre n’a pas un visage de femme Châteauroux

La guerre n’a pas un visage de femme

Prix Nobel de littérature, Svetlana Alexievitch fait entendre la voix des combattantes invisibilisées. Ce récit admirable, aujourd’hui inaccessible en Russie, est brillamment mis en scène par la talentueuse Julie Deliquet.

C’est un de ces appartements communautaires de l’après-guerre soviétique. On s’y entasse, on partage tant bien que mal cuisine et sanitaires. Dans ce décor de linge qui sèche, face à une jeune journaliste, des femmes venues des quatre coins du pays, sortent de leur silence. Staline les a envoyées adolescentes au front quand l’armée d’Hitler était aux portes de Moscou. Svetlana Alexievitch, en ce printemps 1975, recueille leurs récits par centaines. L’enfer n’est pas racontable, alors elles seules peuvent se comprendre. En se révélant, l’Histoire peu à peu s’humanise , la pièce se charge en odeurs et couleurs, remonte le cours du temps.

Julie Deliquet interroge la condition des femmes touchées par les guerres en général, celles oubliées par l’Histoire. .

English :

Winner of the Nobel Prize for Literature, Svetlana Alexievitch gives a voice to the invisible fighters. This admirable story, now inaccessible in Russia, is brilliantly directed by the talented Julie Deliquet.

German :

Die mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnete Swetlana Alexijewitsch verschafft den unsichtbaren Kämpferinnen Gehör. Diese bewundernswerte Erzählung, die in Russland heute unzugänglich ist, wird von der talentierten Julie Deliquet brillant in Szene gesetzt.

Italiano :

Vincitrice del Premio Nobel per la letteratura, Svetlana Alexievitch dà voce alle combattenti invisibili. Questa storia ammirevole, ormai inaccessibile in Russia, è brillantemente diretta dalla talentuosa Julie Deliquet.

Espanol :

Premio Nobel de Literatura, Svetlana Alexievitch da voz a las luchadoras invisibles. Esta admirable historia, hoy inaccesible en Rusia, está brillantemente dirigida por la talentosa Julie Deliquet.

