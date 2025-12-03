Jeu Vidéo Mario Kart 8 Châteauroux
Après avoir choisi votre personnage et votre bolide, venez essayer de terminer premier les parcours haut en couleurs de Mario Kart 8. À coup de bananes et de champignons, empêchez vos adversaires de vous dépasser et tenter de remporter la première place !
À partir de 6 ans. Réservation conseillée. .
31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 74
English :
The Médiathèque d’Équinoxe invites you to discover the Mario Kart 8 game.
German :
Die Équinoxe-Mediathek bietet Ihnen die Möglichkeit, das Spiel Mario Kart 8 zu entdecken.
Italiano :
La biblioteca multimediale Équinoxe vi invita a scoprire il gioco Mario Kart 8.
Espanol :
La biblioteca multimedia Équinoxe te invita a descubrir el juego Mario Kart 8.
