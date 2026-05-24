Le Pêchereau

Bienvenue dans mon jardin au naturel Argenton sur Creuse

Passâge de Côte de Valencienne Le Pêchereau Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Visite des jardins partagés de la Grenouille, dans le cadre de Bienvenu dans mon jardin au naturel.

Les jardins de la Grenouille sont situés sur un ancien marais. Aujourd’hui, cet ensemble appartenant à la commune est principalement aménagé pour la promenade, à l’exception d’une parcelle où les jardins partagés de la Grenouille viennent d’être créés. L’objectif est de permettre à chacun de trouver des solutions écologiques et économiques adaptées aux besoins de chacun. Ces jardins partagés ont été pensés comme un véritable lieu de rencontres et d’échanges, pour se retrouver autour d’un goûter, d’un débat, d’une balade ou d’un atelier durant toute l’année. Ce jardin est un lieu vivant, ouvert, animé de partages autour du jardinage au naturel et du vivre ensemble. Un céramiste amateur sera présent sur place le samedi après-midi pour partager et exposer ses créations ! .

Passâge de Côte de Valencienne Le Pêchereau 36200 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Visit the Grenouille shared gardens, as part of Bienvenu dans mon jardin au naturel.

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Argenton sur Creuse Le Pêchereau a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée de la Creuse