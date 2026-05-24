Le Pêchereau

Bienvenue dans mon jardin au naturel Argenton sur Creuse

7 Chemin des Moulinets Le Pêchereau Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Visite du jardin des paresseux dans le cadre de Bienvenu dans mon jardin au naturel.

Le jardin des paresseux, situé à Argenton-sur-Creuse, est un espace cultivé avec une intention claire favoriser la biodiversité tout en s’adaptant à un environnement urbain contraint. Implanté sur un sol difficile, constitué en partie de remblais à proximité des lignes ferroviaires, le jardin relève le défi de faire vivre le végétal là où les conditions ne sont pas naturellement favorables. Ce contexte particulier en fait un véritable terrain d’expérimentation. Le projet vise également à créer un îlot de fraîcheur au cœur du béton. Par la présence de végétation diversifiée, le jardin contribue à réguler la température, à améliorer le cadre de vie et à offrir un refuge à de nombreuses espèces. .

7 Chemin des Moulinets Le Pêchereau 36200 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Visit the sloth garden as part of Bienvenu dans mon jardin au naturel.

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Argenton sur Creuse Le Pêchereau a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée de la Creuse