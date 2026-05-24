Le Pêchereau

Bienvenue dans mon jardin au naturel Le Pêchereau

Impasse du Haut des Côtes au Vivier Le Pêchereau Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 10:30:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Visite du jardin des 1001 nuits en Berry dans le cadre de Bienvenu dans mon jardin au naturel.

Le Jardin verger se situe à peu près au milieu de l’impasse du haut des Côtes en contrebas du quartier du Vivier. Cette ancienne zone de production maraîchère est composée de plusieurs jardins. Le jardin des 1001 nuits en Berry est un terrain plat en bord de Creuse et bordé par des grands chênes anciens, ainsi qu’une forêt de l’autre côté. Il observe une superficie de 2500 m² dont 400 m² sont dédiés au jardin maraîcher pour tenter une autosuffisance familiale en légumes et petits fruits. Historiquement, les propriétaires successifs cultivaient cette parcelle pour produire des légumes, le terrain plat, la bonne terre et l’eau à proximité facilitait les plantations, et même la production de graines. Lors de son acquisition en 2021, c’était une simple prairie. Depuis, des arbres fruitiers ont .

Impasse du Haut des Côtes au Vivier Le Pêchereau 36200 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Visit the 1001 nuits en Berry garden as part of Bienvenu dans mon jardin au naturel.

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Le Pêchereau Le Pêchereau a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée de la Creuse