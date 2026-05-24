Le Pêchereau

Bienvenue dans mon jardin au naturel Celon

6 route des Matherons Le Pêchereau Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Visite du jardin Mésanges et Coccinelles dans le cadre de Bienvenu dans mon jardin au naturel.

Le jardin, situé sur la commune de Celon, s’étend sur environ 5 hectares avec une attention toute particulière accordée à la biodiversité et à la vie sauvage. Une partie du terrain est volontairement laissée libre, afin de permettre à la nature de s’exprimer librement. Les haies y poussent sans contrainte, offrant refuge et nourriture à de nombreuses espèces. Cet espace plus sauvage contraste avec les zones aménagées, créant un équilibre entre intervention humaine et spontanéité du vivant. Sur le reste de la surface, le jardin s’organise autour de différents espaces riches et variés. À travers son jardin, Barbara propose un lieu où l’humain cohabite avec le sauvage, dans une recherche d’équilibre, de respect et d’observation du vivant. .

6 route des Matherons Le Pêchereau 36200 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Visit the Mésanges et Coccinelles garden as part of Bienvenu dans mon jardin au naturel.

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Celon Le Pêchereau a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée de la Creuse