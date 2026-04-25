Châteauroux

Visite Guidée Le Moulin de Vilaine

Moulin de Vilaine Châteauroux Indre

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 17:00:00

fin : 2026-05-16 18:30:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

À l’occasion des Journées des moulins et du patrimoine meulier les 16 et 17 mai 2026, Le Moulin de Vilaine, à Châteauroux, vous ouvre ses portes pour vous permettre de découvrir sa riche histoire !

Partez à la découverte du moulin de Vilaine à travers une visite vivante et immersive qui vous plonge au cœur de son histoire. En parcourant les lieux, vous serez invités à remonter le temps et à observer de près les vestiges qui témoignent de son activité passée l’emplacement de l’ancienne roue, le four à pain ou encore des pierres de réemploi médiévales, autant de traces précieuses qui racontent la vie du moulin au fil des siècles. Cette visite est l’occasion de mieux comprendre le fonctionnement du site, son évolution et le rôle qu’il a joué dans le quotidien des habitants. Entre anecdotes, patrimoine et savoir-faire, vous découvrirez un lieu chargé de mémoire, où chaque détail a une histoire à raconter. 6 .

Moulin de Vilaine Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

For the Journées des moulins et du patrimoine meulier on May 16 and 17, 2026, Le Moulin de Vilaine, in Châteauroux, is opening its doors for you to discover its rich history!

L’événement Visite Guidée Le Moulin de Vilaine Châteauroux a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Châteauroux Berry Tourisme