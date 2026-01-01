Animation Numérique Les bases de votre nouvel appareil

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Nos nouvelles ressources en ligne. Atelier animé par le conseiller numérique des bibliothèques de Châteauroux.

Les bases de votre nouvel appareil Vous avez récemment adopté un smartphone ou ordinateur, et vous n’êtes pas encore bien familiarisé avec ?

Apprenez à maîtriser pas à pas les bases de votre nouvel appareil configuration, navigation dans les menus et utilisation des fonctionnalités essentielles.

Prévoir son ordinateur et/ou son smartphone. Réservation conseillée. .

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Médiathèque Équinoxe offers a digital workshop: The basics of your new device.

L’événement Animation Numérique Les bases de votre nouvel appareil Châteauroux a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Châteauroux Berry Tourisme