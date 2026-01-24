Châteauroux

Festival Darc 2026 Lenaïg et Suzane

Place Voltaire Châteauroux Indre

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-18 20:45:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Le festival Darc 2026 vous propose Lenaïg en première et Suzane pour l’avant-dernière soirée concert !

Lenaïg est un véritable concentré d’énergie brute et de tension émotionnelle, ce projet incarne l’univers singulier de la jeune artiste lyonnaise, entre dark pop et pop rock. Éclair explore les tourments et les contradictions d’une génération en quête de sens.

Suzane jaillit sur la scène française en 2020, elle est lauréate aux Victoires de la Musique dans la catégorie Révélation Scène. Après un premier EP en 2019, elle sort son premier album solo Toï Toï en janvier 2020. Cet album est entièrement composé par la chanteuse, que ce soit dans l’écriture des textes et dans la composition des musiques. Un album aux multiples thématiques actuelles telles que le sexisme, l’homophobie ou le harcèlement sexuel. 35 .

Place Voltaire Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74

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English :

The Darc 2026 Festival presents Lena%EFg as the opening act and Suzane for the penultimate night of concerts!

L’événement Festival Darc 2026 Lenaïg et Suzane Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme